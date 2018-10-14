نتنياهو يهدد حماس برد "مؤلم للغاية" على مواجهات شرق قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ):

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم :"يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة, مؤلمة للغاية".

وأضاف :"نحن قريبون جدا من نشاط من نوع مختلف ، نشاط آخر سوف يشمل توجيه ضربات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا".

يأتي هذا بعد مقتل سبعة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة أمس الأول الجمعة، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وكانت هذه هي الجمعة التاسعة والعشرين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي. وعلى مدار الاحتجاجات قُتل أكثر من مئتي فلسطيني وأصيب 22 ألف آخرون، بحسب إحصائيات فلسطينية. وتطالب الاحتجاجات بأمور من بينها رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.