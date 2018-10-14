لماذا أغلقت واشنطن قنصليتها في الإسكندرية؟ مسؤول أمريكي يجيب

الإسكندرية - محمد البدري:

أثار قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإغلاق قنصلية بلاده في محافظة الإسكندرية، أمس السبت حالة واسعة من الجدل، فيما عللته السفارة الأمريكية بأنه جاء بعد مراجعة وتقييم وضعها الدبلوماسي وقدرتها على تغطية المحافظة الساحلية من مقرها بالقاهرة.

وبحسب بيان مقتضب أصدرته السفارة الأمريكية أمس، رأت الخارجية الأمريكية أنه لدى السفارة القدرة على تغطية اعمال القنصلية في الإسكندرية من القاهرة، وبناء عليه قررت وزارة الخارجية إغلاق القنصلية وتوحيد عملياتها خارج السفارة في العاصمة مبينة أنه تم اتخاذ هذا القرار منذ أشهر.

متى سيتم تنفيذ القرار؟

يقول سام ويربرج الملحق الصحفي في السفارة الأمريكية، لـ"مصراوي"، إن قرار الإغلاق سيتم تفعيله بعد 9 أشهر من الآن، أي قرابة منتصف عام 2019، إلا أن الخارجية لم تحدد بعد توقيت إنهاء نشاط القنصلية في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن القنصلية ستكمل إلتزاماتها وأنشطتها لحين انتهاء تلك الفترة.

وأضاف الملحق الصحفي في سفارة الولايات المتحدة، أن القرار صدر من واشنطن وليس من السفارة الأمريكية بالقاهرة، مبينًا أن الأمر طبيعي وقد يحدث في أي من السفارات والقنصليات حول العالم، نافيًا أن يكون للقرار تأثيرًا على العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وأشار إلى أن السفارة ستواصل عملها مع الإسكندرية والمحافظات التي تشملها خدمات القنصلية من خلال زيارات منتظمة من القاهرة، موضحًا أن جزء كبير من عمل القنصلية في البرامج الثقافية والأنشطة الاقتصادية، بينما يتم مباشرة الإجراءات الخاصة بالتأشيرات والخدمات عبر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

مصير العاملين

وعن مصير العاملين الأمريكيين والمصريين بالقنصلية بعد اغلاقها منتصف العام المقبل، أوضح ويربرج لـ"مصراوي" أن هناك مناقشات جارية بين السفارة والقنصلية والخارجية الأمريكية في واشنطن لدراسة الأمر سواء بنقل بعضهم إلى العمل في السفارة أو عودة العاملين الأمريكيين إلى ديارهم في حين لم يتخذ بعد قرارًا في هذا الشأن.

تقليل نفقات

وفي حين لم يفصح الملحق الصحفي عن وجود أسباب واضحة لإغلاق القنصلية - بخلاف مراجعة وتقييم الوضع الدبلوماسي للسفارة وقدرتها على تغطية الإسكندرية من مقرها بالقاهرة - أفاد مصدر مطلع بأن الأمر يتعلق باتجاه الحكومة الأمريكية لتقليل النفقات لاسيما وأن مقرها الحالي يقع في جناح خاص داخل أحد الفنادق الشهيرة في قصر المنتزه شرقي الإسكندرية.

إيجار القنصلية

وذكر مصدر داخل الفندق الكائن به مقر القنصلية الأمريكية - رفض الإفصاح عن اسمه - أن القنصلية متواجدة منذ قرابة عام ونصف العام بموجب تعاقد تتجاوز قيمته الإيجارية 750 ألف دولار سنويًا، بما يعادل 13.4 مليون جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل المساحات الفضاء التي تشترطها وزارة الخارجية الأمريكية لتأمين منشآتها في الخارج.

يشار إلى أن قرار إغلاق القنصلية الأمريكية يأتي عقب مرور 6 سنوات على إعادة افتتاحها رسميًا في الإسكندرية، فيما نقلت مارس 2017 من مقرها في شارع فؤاد إلى أحد الفنادق الشهيرة في حدائق المنتزه لدواع أمنية.