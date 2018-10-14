أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

وزير خارجية العراق يصل إلى دمشق

11:03 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
وزير خارجية العراق يصل إلى دمشق

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري

دمشق - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية بوصول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى دمشق صباح اليوم الأحد، وذلك في زيارة يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعلاقات بين الجانبين.

وتتزامن الزيارة مع استعادة الجيش السوري لأغلب أراضي البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية وصولاً للحدود مع العراق، الذي كان قد أعلن نهاية العام الماضي القضاء على داعش عسكريا.

إبراهيم الجعفري دمشق سوريا العراق بشار الأسد وليد المعلم

الخبر التالى:

صورة نادرة لثلاث ملوك سعوديين في ليلة ممطرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان