وزير خارجية العراق يصل إلى دمشق

دمشق - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية بوصول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى دمشق صباح اليوم الأحد، وذلك في زيارة يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعلاقات بين الجانبين.

وتتزامن الزيارة مع استعادة الجيش السوري لأغلب أراضي البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية وصولاً للحدود مع العراق، الذي كان قد أعلن نهاية العام الماضي القضاء على داعش عسكريا.