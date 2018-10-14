أحكام قضائية وتجار مخدرات وفحص شقق.. حصيلة حملة بالعمرانية

كتب- محمد شعبان:

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون من تجاري وحائزي المخدرات والأسلحة بمنطقة العمرانية، فضلا عن إزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة بمشاركة المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث العمرانية، عن ضبط مسجلي خطر، و4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، و3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 62 حكما قضائيا متنوعا، وفحص قاطني شقة مفروشة.

وتم تنفيذ 6 قرارات غلق، ورفع عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض، بالإضافة إلى 7 حالات سحب متنوع و15 نموذج 125 و20 كلبشًا وحجز 7 دراجات نارية مخالفة.

من جانبه، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.