اكتمال الجزء الصيني من أول خط سكك حديد يعبر النهر إلى روسيا

بكين- أ ش أ:

أعلنت الصين اليوم الأحد، اكتمال الهيكل الأساسي للجانب الصيني من أول خط سكك حديدية يعبر نهر هيلونغجيانغ (المعروف باسم نهر أمور) شمال شرقي البلاد إلى مدينة "نيتشنلنينسكويي" في روسيا.

وقال ليو وي تشوان، رئيس الموقع التنفيذي للمشروع في الجانب الصيني - في تصريحات اليوم-، إن طول خط السكك الحديدية العابر للنهر يصل إلى 2215 مترا، يقع 1886 مترا منها في الجانب الصيني، وبدأ تشييده في فبراير 2014، حيث من المقرر أن تصل طاقته السنوية للنقل إلى 21 مليون طن.

وبدوره، أكد سونغ كوي رئيس معهد بحوث الاقتصاد الصيني - الروسي الإقليمي المعاصر في مقاطعة "هيلونغجيانغ" أن الطريق الجديد سيعزز اللوجستيات الثنائية ويعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال النصف الأول من هذا العام، ارتفعت تجارة هيلونغجيانغ مع روسيا بواقع 48% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر53 مليار يوان (7ر7 مليار دولار)، كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية للشرق الأقصى الروسي.