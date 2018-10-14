العراق: هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب شمال شرق أربيل

بغداد- أ ش أ:

أعلنت هيئة الإنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الأحد، أن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق شمال شرق أربيل.

وقالت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقيةـ، أن "المواطنين شعروا بالهزة الأرضية في تلك المناطق، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وتشهد معظم المدن العراقية بين فترة وأخرى مجموعة من الهزات الأرضية، أدت بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة.

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