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    مقتل وإصابة 5 مسلحين في غارة أمريكية على نقطة تفتيش لطالبان

    08:42 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
    مقتل وإصابة 5 مسلحين في غارة أمريكية على نقطة تفتيش لطالبان

    كابول- أ ش أ:

    لقي مسلحان مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون اثر غارة جوية شنتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، استهدفت نقطة تفتيش أنشأها مقاتلو طالبان في إقليم (نورستان) الشرقي.

    ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق (سيلاب 201)، التابع للجيش الأفغاني - في بيان - إن الغارة الجوية تم شنها الليلة الماضية على الطريق السريع بين منطقتي (نور جيرام) و(دو آب).

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