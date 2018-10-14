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نائب الرئيس اليمني يدعو لتشكيل توجه دولي للضغط علي لحوثيين

02:36 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
نائب الرئيس اليمني يدعو لتشكيل توجه دولي للضغط علي لحوثيين

عدن -أ ش أ :
دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، وزارة الخارجية في بلاده إلى تشكيل توجه دولي ضاغط لإجبار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216
.
وشدد المسئول اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في الحكومة اليمنية، منصور علي بجاش-، على مضاعفة الجهود واستثمار الدعم السياسي والدبلوماسي لدعم الشرعية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي.

وأطلع الوكيل بجاش، نائب الرئيس اليمني على المستجدات المبذولة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي، مستعرضًا تقريراً موجزاً عن النتائج الإيجابية لزياراته إلى الخارج، التي كان آخرها زيارته إلى كوبا ولقاءاته المختلفة مع المسؤولين الكوبيين وسفراء تحالف دعم الشرعية وسفراء أمريكا اللاتينية.

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Asha
الحوثيين الحرب اليمنية الرئيس اليمني علي محسن صالح
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