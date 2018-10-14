ارتفاع حصيلة تفجيري الصومال إلى 16 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً

مقديشيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصومالية السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الانتحاري الذي وقع بإحدى مطاعم مدينة بيدوا جنوبي البلاد والانفجار الآخر الذي وقع بفندق قريب منه إلى 16 قتيلاً على الأقل وأكثر من 30 مصاباً.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن أحمد موسى، الضابط بالشرطة الصومالية، قوله إن الانفجار الانتحاري الذي قام به شخص بداخل مطعم بمدينة بيدوا وكان بحيازته متفجرات تسبب في وقوع معظم الضحايا.

وأوضحت الشبكة أن معظم المصابين في مستشفى بيدوا الرئيسية يعانون من جروح خطيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تنظيم الشباب الصومالي المرتبط بـ"القاعدة" قد تبنى عبر الإذاعة مسؤولية هذه الهجمات، قائلاً إن الفندق المستهدف ملك لوزير صومالي سابق.

وتُعد مدينة بيدوا مركزاً اقتصادياً رئيسياً يقع على بعد 250 كيلومتراً غربي العاصمة مقديشيو.

وتسيطر حركة الشباب الصومالية على أجزاء من جنوب ووسط الصومال، مثلما سيطرت على مدينة بيدوا بين عاميّ 2009 و 2012.