حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تغلق قنصليتها في الإسكندرية

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إغلاق وزارة الخارجية الأمريكية قنصليتها في الإسكندرية، واستقبال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للقس أندرو برانسون بعد إطلاق سراحه ، وارتفاع حصيلة الإعصار المدمّر مايكل إلى 17 قتيلا.