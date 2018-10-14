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حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تغلق قنصليتها في الإسكندرية

02:00 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تغلق قنصليتها في الإسكندرية

أمريكا

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إغلاق وزارة الخارجية الأمريكية قنصليتها في الإسكندرية، واستقبال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للقس أندرو برانسون بعد إطلاق سراحه ، وارتفاع حصيلة الإعصار المدمّر مايكل إلى 17 قتيلا.

أمريكا غلق القنصلية الامريكية القس أندرو برانسون ترامب الولايات المتحدة

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ارتفاع حصيلة تفجيري الصومال إلى 16 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً
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