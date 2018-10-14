حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تغلق قنصليتها في الإسكندرية
كتب – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إغلاق وزارة الخارجية الأمريكية قنصليتها في الإسكندرية، واستقبال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للقس أندرو برانسون بعد إطلاق سراحه ، وارتفاع حصيلة الإعصار المدمّر مايكل إلى 17 قتيلا.
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