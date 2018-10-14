بوتين وآبي قد يلتقيان خلال نوفمبر في قمة شرق آسيا بسنغافورة

موسكو (أ ش أ)

أعلن مسؤول في السفارة اليابانية بروسيا السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد يلتقيان في إطار قمة شرق آسيا المزمعة بسنغافورة في نوفمبر المقبل.

وقال نائب رئيس البعثة اليابانية، أيكي توشيهيرو، لوكالة (تاس) الروسية للأنباء، إن "فرص التقاء بوتين وآبي غير مستبعدة، ببساطة لم يتم بعد تحديد موعد وظروف اللقاء".

والتقى بوتين وآبي - في سبتمبر الماضي- بمدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث عقدا محادثات ثنائية ليلة المنتدى الاقتصادي الشرقي، كما قاما بزيارة لمصنع "مازدا" الياباني في إقليم بريموري.

وبحسب توشيهيرو، فإن القائدين اتفقا بعد لقاء فلاديفوستوك على عقد مزيد من اللقاءات مستقبلا.