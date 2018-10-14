أبرز التصريحات في 24 ساعة: علاقتي بزوجي على ما يرام
القاهرة - مصراوي:
قللت ميلانيا ترامب من أهمية التكهنات بشأن مدى استقرار زواجها من الرئيس دونالد ترامب، قائلة إن المزاعم بشأن علاقات جنسية له خارج إطار الزواج ليست محل "قلقها أو تركيزها"، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إطلاق سراح برونسون خطوة مهمة لتحسين العلاقات بين واشنطن وأنقرة، وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لم ترَ أي تعاون في عملية التحقيق بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وأن بلاده ترغب في رؤية ذلك من الجانب السعودي.
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