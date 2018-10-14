أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

أبرز عناوين الصحف: ترامب نجا من محاولة اغتيال بالفلبين.. الـ"داعشي" كان على بعد ميل

01:30 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
أبرز عناوين الصحف: ترامب نجا من محاولة اغتيال بالفلبين.. الـ"داعشي" كان على بعد ميل

كتب – مصراوي:

ألقت الصحف العالمية الضوء على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، فيما كشفت صحفية "ديلي بيست"، عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفلبين، بينما أزالت صحيفة "تليجراف" الغموض عن السبب الخفي وراء محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرخي سكريبال.

عناوين الصحف ترامب محاولة اغتيال ترامب داعش الصين الولايات المتحدة الحرب التجارية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرخي سكريبال

الخبر التالى:

أبرز التصريحات في 24 ساعة: علاقتي بزوجي على ما يرام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان