أبرز عناوين الصحف: ترامب نجا من محاولة اغتيال بالفلبين.. الـ"داعشي" كان على بعد ميل

كتب – مصراوي:

ألقت الصحف العالمية الضوء على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، فيما كشفت صحفية "ديلي بيست"، عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفلبين، بينما أزالت صحيفة "تليجراف" الغموض عن السبب الخفي وراء محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرخي سكريبال.