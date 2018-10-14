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العالم في صور: الدراسة في سوريا على الأرض.. وبرونسون في البيت الأبيض

12:30 ص الأحد 14 أكتوبر 2018
العالم في صور: الدراسة في سوريا على الأرض.. وبرونسون في البيت الأبيض

العالم في صور

رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها عودة الدراسة في مدينة حماة السورية، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقس أندرو برونسون بعد عودته إلى الولايات المتحدة.

سوريا البيت الأبيض القس أندرو برونسون مدينة حماة السورية تشييع جثمان عيشة ربيع مظاهرات ضد التطرف ألمانيا

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