العالم في صور: الدراسة في سوريا على الأرض.. وبرونسون في البيت الأبيض
رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها عودة الدراسة في مدينة حماة السورية، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقس أندرو برونسون بعد عودته إلى الولايات المتحدة.
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