"واشنطن بوست" ترصد اتفاق إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة على إعادة فتح معبر الجولان

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة اتفقوا على فتح معبر القنيطرة الحدودي عند مرتفعات الجولان المحتلة بعد غد الإثنين.

جاء ذلك على لسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، في سياق بيان قالت فيه: "سنسمح لقوات حفظ السلام الأممية في تعزيز جهودها لمنع وقوع أعمال عدائية في منطقة الجولان"، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأوضحت هالي بقولها: "نتطلع إلى أن توفر إسرائيل وسوريا لقوات حفظ السلام الأممية، العبور وضمان سلامتها. كما ندعو أيضا سوريا لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل انتشار القوات بشكل آمن وفعّال وقيامها بدوريات أمنية دون أي تدخل."

وكانت (القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك) تعمل على مراقبة العمليات في المنطقة منزوعة السلاح التي أُنشئت في 1974 بين الجانبين الإسرائيلي والسوري عند مرتفعات الجولان المحتلة، إلا أن مهمة حفظ السلام هناك تعطّلت بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

وتقوم قوات من الشرطة العسكرية الروسية، وهي حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، بدوريات في الجانب السوري من معبر القنيطرة.

وكانت الجماعات المتمردة المعارضة لنظام الأسد قد تمكنت من السيطرة على الجانب السوري من المعبر قبل أربع سنوات، وهو ما دفع قوات الأمم المتحدة إلى ترك المنطقة.. إلا أن قوات الحكومة السورية تمكنت من استعادة السيطرة على هذه المنطقة قبل وقت قريب.