أكثر من 240 ألف شخص يتظاهرون في ألمانيا ضد العنصرية والتمييز

برلين (أ ش أ)

شارك أكثر من 240 ألف شخص في تظاهرة، انطلقت اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجًا على العنصرية والتمييز في ظل المخاوف المُثارة بشأن الثقة المتزايدة لليمين المتطرف في البلاد، وذلك حسبما أفاد منظموا التظاهرة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن مجموعة كبيرة من الجماعات المؤيدة للاجئين والمنظمات الإسلامية في البلاد، دعمت هذه التظاهرة التي انطلقت تحت شعار (التضامن بدلا من الإقصاء - من أجل مجتمع مفتوح وحر)، كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن من بين مؤيدي التظاهرة وزير الخارجية هايكو ماس، الذي أعرب - في وقت سابق - عن ترحيبه بما وصفه بـ "الإشارة الجيدة" التي أظهرت أن "الغالبية في بلدنا يؤيدون التسامح والانفتاح"، فيما لم يؤيد الحزب التابع للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، هذه التظاهرة ، كما زعم مسئول بارز أن من بين مؤيدي التظاهرة مختلف المنظمات التي وصفها بـ"المشبوهة".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بألمانيا شهدت انضمام حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف إلى البرلمان، كما أن أعمال العنف التي ترتكب ضد المهاجرين خلال الأسابيع القليلة الماضية في مدينة /كيمنتس/ الواقعة شرقي البلاد قد زادت - أيضًا - من مخاوف تنامي هذا الاتجاه المتطرف في البلاد.