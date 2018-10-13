هادي: مخرجات الحوار الوطني هي السبيل الوحيد لمستقبل وأمن الشعب اليمني

عدن (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لمستقبل وأمن ونضالات الشعب اليمني.

وقال الرئيس اليمني - في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر - "إن المركزية المقيتة التي كانت في صنعاء هي من شطرت ومزقت اليمن شماله وجنوبه، ولن أسمح بعودة المركزية، واتفقنا في الحوار الوطني على بناء اليمن الاتحادي الجديد المكون من ستة أقاليم، ونسير على هذا الطريق لكونه هو العادل لأبناء الجنوب وأبناء المناطق الوسطى وأبناء شمال الشمال، ولن نتراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأشار إلى أنه لن يسمح على الإطلاق باقتتال الجنوبيين فيما بينهم، مؤكداً أن ما يجري في صنعاء لن يتكرر في الجنوب، مضيفا "أن أي طرف يفكر أن يعيد اليمن إلى ما قبل الاستقلال ويريد أن يعيد اليمن إلى حكم الكهنوت والإمامة هذا مستحيل لأن الشعب اليمني قد شب عن الطوق".