ترامب عن اختفاء خاشقجي: سنعاقب أنفسنا إذا أوقفنا مبيعات الأسلحة للسعودية

كتب - هشام عبدالخالق:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعاقب نفسها إذا ما أوقفت مبيعاتها العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابع ترامب، أثناء استقباله القس أندرو برونسون، في البيت الأبيض، "توجد أشياء أخرى يمكننا القيام بها، ونحن نفكر في الأمر بجدية".

وكان ترامب، توعد في وقت سابق من اليوم السبت، السعودية بـ "عقاب شديد" إذا ما ثبت أنها متورطة في المزاعم التي تُشير إلى قتل الصحفي المختفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول.

واختفى الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج بعض الأوراق الرسمية، وأكد السعوديون أنه خرج من القنصلية، فيما ذكرت بعض المصادر التركية أنه قُتل داخل القنصلية.

وقال ترامب، إنه سيتصل هاتفيًا بالملك سلمان الليلة أو غدًا للحديث عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.