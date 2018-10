ترامب يستقبل أندرو برونسون بعد عودته من تركيا.. والأخير يدعو له أمام الكاميرات (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القس أندرو برونسون، الذي تم إطلاق سراحه من تركيا وعاد إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، في البيت الأبيض.

وقال ترامب لدى استقباله القس: "لقد تفاوضنا كثيرًا وطويلًا للفوز بإطلاق سراحك، فنحن لا ندفع فدية في أمريكا، أو على الأقل ليس بعد الآن".

وأكد ترامب، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كان شخصًا جيدًا، وأن إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة المحتجزين في كوريا الشمالية كان بداية العلاقة التي نحظى بها الآن مع بيونج يانج.

من جانبه، وجّه القس الأمريكي برونسون الشكر للرئيس ترامب، وللمسؤولين الأمريكيين، وقال إنه يدعو لترامب هو وزوجته.

وقام برونسون بالصلاة من أجل ترامب داخل البيت الأبيض أمام الكاميرات.

