ارتفاع عدد ضحايا انفجار إقليم تاخار الأفغاني إلى 22 قتيلا

كابول (أ ش أ)

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم السبت، داخل اجتماع انتخابي في إقليم تاخار شمال شرق أفغانستان إلى 22 قتيلا.

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، أن الانفجار وقع - طبقا للمتحدث باسم حاكم إقليم تاخار - باستخدام عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية انفجرت فى المشاركين في الاجتماع الانتخابي بضاحية رستاق، وأسفر أيضًا عن جرح 36 شخصا.

وأضافت (يورونيوز) أن الانفجار وقع قبيل وصول المرشحة فى الانتخابات التشريعية نظيفة يوسفى لإلقاء كلمتها، وأن هناك عناصر من المدنيين وقوات الأمن من بين القتلى، فيما لم تصب المرشحة بأذى.