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الشباب تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين أوديا بحياة 16 شخصًا على الأقل في الصومال

08:29 م السبت 13 أكتوبر 2018
الشباب تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين أوديا بحياة 16 شخصًا على الأقل في الصومال

ارشيفية

مقديشو (د ب أ)

لقى 16 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 50 شخصًا آخرين بجروح بعد أن هاجم انتحاريان مطعما وفندقا في بلدة بيدوة في الصومال، وذلك حسبما ذكرت مصادر الشرطة وشهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ).

وقال ضابط الشرطة مهاد محمد، إن رجلا كان يثبت على جسمه عبوة ناسفة دخل مترجلا إلى مطعم "بيدير" وفجر نفسه مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وأضاف الضابط أنه بعد الانفجار الأول بقليل، فجر انتحاري آخر نفسه عند فندق بيلان، مما أسفر عن مقتل أكثر من ستة أشخاص.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين فى بيدوة، وذلك عبر محطة إذاعة الأندلس الموالية لها.

ويشتهر المطعم والفندق بتردد المدنيين والمسؤولين الحكوميين المحليين عليه .

وتقع بيدوة التي تعتبر مركزا للنشاط الاقتصادي في الصومال على بعد نحو 250 كيلومترا غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

وجاء الانفجاران عشية الذكرى السنوية لتفجير شاحنة ملغومة في العاصمة قتل فيها أكثر من 500 شخص.

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