بعد إطلاق أنقرة سراحه.. القس برونسون يصل واشنطن تمهيدًا للقاء ترامب

واشنطن (أ ش أ)

وصل القس الأمريكي أندرو برونسون، اليوم السبت، إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية المشتركة خارج العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المتوقع أن يصل برونسون إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، للقاء الرئيس دونالد ترامب الذي سيرّحب بعودته إلى الولايات المتحدة. بحسب صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.

وأفرجت السلطات التركية أمس الجمعة، عن برونسون بعد نحو عامين من احتجازه مع مئات آخرين متهمين بمساعدة محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين وآخرين معنيين القول إنه كانت هنالك محادثات عن إطلاق سراح القس الأمريكي شريطة رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا.

لكن مصير تلك العقوبات، عقب الإفراج عن القس الأمريكي، لا يزال غير واضح، ولم يردّ البيت الأبيض بشكل فوري عن استفسار في هذا الصدد.

وكان الرئيس ترامب أكد أنه لم تُبرم "صفقة" لإطلاق سراح القس برونسون.