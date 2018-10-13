سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في بلدة يلدا جنوب دمشق

دمشق (أ ش أ)

ضبطت الجهات الأمنية السورية، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت مدفونة في إحدى المزارع في بلدة يلدا بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم السبت، عن ضابط سوري - لم تسمه - القول إنه بعد المتابعة والتدقيق ونتيجة التعاون مع الأهالي تم خلال عمليات التفتيش العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي مدفونة تحت الأرض داخل خزان مياه بلاستيكي ضمن إحدى المزارع التي كان ينتشر فيها الإرهابيون في بلدة يلدا بريف دمشق.

وأضاف الضابط أن المضبوطات شملت أشرطة ذخيرة رشاش دوشكا ومخازن كلاشنكوف وحشوات دافعة وقنابل يدوية الصنع وقناصات (دراجانوف) وقناصات (ناتو) وعبوات مجهزة بشريط صاعق.

وأوضح أن من بين المضبوطات أسلحة أمريكية الصنع وقاذف (لاو) وقذائف أمريكية سريعة الإطلاق إضافة إلى طلقات خمسة ونص وأجهزة رؤية ليلية وحرارية وقواعد " دوشكا " تم وضعها قبل خروج الإرهابيين إلى إدلب بفترة قصيرة.

يذكر أن الجهات المختصة ضبطت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والطلقات والقذائف المتنوعة إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أمريكي وغربي الصنع كانت تلقتها التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق قبل إخراجها إلى إدلب وتحريرها من الجيش العربي السوري.