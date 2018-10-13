شكري: العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاقية الضبعة تتصدر مشاورات السيسي وبوتين بروسيا

كتب – مصراوي:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لروسيا تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين، مشيرًا إلى لقاء سنوي يجمع الرئيسين.

وأضاف شكري في حوار لـ"روسيا اليوم"، أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

واستطرد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفًا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.

وحول الأزمة الفلسطينية، أكد شكري أن هناك اختلافات في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن عدم التفاهم نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة، وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخلافات أضرت بالشعب الفلسطيني، وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام، مؤكدًا أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر، وضمان مصالح الشعب هناك خاصة في غزة.

وشدد على أهمية عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد أن التحالف العربي يقوم بعمل جليل فيما يتعلق بدعم الشرعية ويستمر في جهوده، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع محاولة التوصل لحل سياسي.

واستطرد أن أزمة قطر مع دول المقاطعة يتوقف حلها على ابتعاد قطر عن السياسة التي تنتهجها واستجابتها لمطالب الدول الأربع.

تعطى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا التى تبدأ خلال أيام، ويعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس فيلاديمير بوتين، دفعة جديدة للتعاون البناء المتواصل بين القاهرة وموسكو وللعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، حيث من المقرر أن تتناول الزيارة توسيع التبادل التجارى والاستثمارى وتنشيط الحركة السياحية، إلى جانب بحث قضايا الشرق الأوسط بما يحقق الحلول السلمية لأزماتها.