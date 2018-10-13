مقتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار بمطعم جنوب الصومال

مقديشيو (أ ش أ)

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية، مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص جرّاء تفجير انتحاري بإحدى مطاعم مدينة "بيدوا" جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط أحمد موسى قوله: "إن الانتحاري فجّر نفسه بين متناولي الطعام بالمكان".

وأشار الضابط إلى أن 9 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في انفجار آخر عندما هزت قنبلة يدوية أحد الفنادق في المدينة، وذلك على بعد حوالي 250 كيلومترا غربي العاصمة مقديشيو.