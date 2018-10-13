القس برانسون يصل قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلند الأمريكية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت مجموعة دينية أنجيلية، أن القس الأمريكي أندرو برانسون، وصل للتو إلى قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلند، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "ا ف ب".

وأعلنت وسائل إعلام تركية أمس الجمعة، أن القضاء التركي، أمر بسجن القس الأمريكى برانسون 3 أعوام وشهر و15 يومًا مع وقف التنفيذ، ورفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وخيرت المحكمة التركية القس الأمريكي بين البقاء في تركيا، أو المغادرة بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وبعد قضاء فترة عقوبته في الحبس.

يذكر أن المدعى العام التركى، طالب أمس الجمعة، رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكى المحتجز.