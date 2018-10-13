لبنان: إنقاذ 12 شخصًا كانوا على متن مركبي صيد تعرضا للغرق

بيروت (أ ش أ)

تمكنت القوات البحرية اللبنانية من إنقاذ 12 شخصًا، كانوا على متن مركبي صيد تعرضا للغرق داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني أن مركبي الصيد تعرضا للغرق في عرض البحر مقابل محطة (دير عمار) لتوليد الطاقة الكهربائية، وكانا يقلان 12 لبنانيا، مشيرة إلى أن دورية تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذهم انتشالهم.