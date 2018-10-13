أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

لبنان: إنقاذ 12 شخصًا كانوا على متن مركبي صيد تعرضا للغرق

06:24 م السبت 13 أكتوبر 2018
لبنان: إنقاذ 12 شخصًا كانوا على متن مركبي صيد تعرضا للغرق

ارشيفية

بيروت (أ ش أ)

تمكنت القوات البحرية اللبنانية من إنقاذ 12 شخصًا، كانوا على متن مركبي صيد تعرضا للغرق داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني أن مركبي الصيد تعرضا للغرق في عرض البحر مقابل محطة (دير عمار) لتوليد الطاقة الكهربائية، وكانا يقلان 12 لبنانيا، مشيرة إلى أن دورية تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذهم انتشالهم.

هذا المحتوى من

القوات البحرية اللبنانية مراكب صيد المياه الإقليمية اللبنانية الجيش اللبناني غرق مراكب صيد

الخبر التالى:

القس برانسون يصل قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلند الأمريكية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان