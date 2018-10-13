الشرطة الروسية: مقتل شخصين في شمال القوقاز يعتقد أنهما إرهابيان

موسكو (د ب أ)

ذكرت قوات الأمن الروسية، أنها قتلت شخصين يعتقد أنهما إرهابيان إسلاميان خلال عملية لها في منطقة شمال القوقاز.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم السبت، إن تبادلًا لإطلاق النار بقرية في داغستان أدى إلى قتل الرجلين إضافة إلى جرح ثلاثة من رجال الشرطة.

تحصن المتمردان بأحد المنازل ما استدعى اقتحامه خلال عملية استمرت عدة ساعات.

وتتهم السلطات هذين المسلحين بتنفيذ عدة جرائم، إلا أنها لم تعط بيانات محددة بهذا الشأن.

يمثل المسلمون في شمال القوقاز الروسية أغلبية وهناك خلايا سرية تتبنى العنف في المنطقة.

وهناك العديد من الرجال المنتمين لهذه المنطقة مارسوا القتال في سورية والعراق إلى جانب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.