الأمين المساعد للجامعة العربية يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

القاهرة (أ ش أ)

أدان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين السفير سعيد، الجرائم البشعة المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستباحة الدم على مرأى ومسمع العالم أجمع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل على وقف عدوانها بشكل فوري بحق الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير سعيد أبو علي اليوم السبت، تعليقا على الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمس، والتي خلفت 7 شهداء و250 إصابة تقريبا، بالإضافة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس، الذي أدى الى إستشهاد المواطنة الفلسطينية (عايشة الرابي 47 عاما) وإصابة زوجها وطفلها بجروح مختلفة.

وطالب السفير أبو علي، هيئات المجتمع الدولي المعنية خاصة مجلس الأمن بـ التحرك الفوري والعاجل والفاعل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين.

وأكد ضرورة مضاعفة المجتمع لمسؤولياته الملقاة على عاتقه والقيام بدور سياسي أكثر فاعلية من أجل وضع حد للصراع، وضمان احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ ماتم إتخاذه من قرارات بهذا الشأن والعمل وفق الالتزام القانوني والأخلاقي لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، وعمليات التهجير والتطهير العرقي بحق التجمعات البدوية وفي مقدمتها قرية الخان الأحمر.

وقال أن محكمة الجنايات الدولية مدعوة لسرعة الاستجابة لما تقدمت به دولة فلسطين من دعاوي بشأن الجرائم الاسرائيلية كونها جرائم حرب لا ينبغي أن يفلت مرتكبيها من العقاب، وأيضا حقوق الإنسان مدعوة بإلحاح الى العمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالتصدي لتلك الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها اسرائيل سواء بإجراء التحقيق أو بتنفيذ قرارات سبق إتخاذها بشأن المستوطنين والمستوطنات.

وحمل الأمين العام المساعد، سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وضرورة ملاحقتهم أمام العدالة الدولية، مؤكدا أن استمرار التلكؤ بإنفاذ القرارات وبلورة آليات إنفاذ القانون الدولي سيشجع الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على مواصلة هذه الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني الاعزل والتي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني وقضيته الوطنية، في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية وقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان

وقال إنه آن الآوان للضمير الإنساني عبر مؤسساته ودوله أن يبادر الى تحرك يضع حدا لهذا الاستهتار الاسرائيلي بأرواح أبناء الشعب الفلسطيني وبحياة الانسان.