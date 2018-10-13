طالبان تكشف تفاصيل اجتماعها مع مسؤولين أمريكيين

كابول (أ ش أ)

كشفت حركة طالبان الأفغانية اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع عقد بين قادتها السياسيين ووفد أمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليلزاد في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بيانا عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، قال فيه إن "الوفد السياسي للحركة التقى أمس الجمعة مع وفد أمريكي بقيادة السفير زلماي خليلزاد".

وناقش الجانبان آفاق إنهاء تواجد القوات الأجنبية في أفغانستان والحل السلمي لإنهاء القضايا العالقة في البلاد، بحسب بيان الحركة الذي أضاف أن قيادتها السياسية أبلغت الوفد الأمريكي بأن وجود القوات الأجنبية يمثل عائقا كبيرا في طريق حل المشكلات وإعادة إحلال السلام الدائم في أفغانستان.

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في المفاوضات في محاولة لإيجاد حل شامل للقضايا القائمة في أفغانستان.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية قد كشفت - أمس - أن مبعوث الولايات المتحدة لجهود السلام فى أفغانستان، اجتمع مع ممثلين من طالبان في قطر أمس فى إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد سبيل لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاما، نقلا عن شخص مطلع على الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى امتناع وزارة الخارجية الأمريكية عن تأكيد تلك التقارير.

ويعد اجتماع الأمس، ثاني محادثات مباشرة تُجرى خلال أربعة أشهر بين مسؤولين أمريكيين وممثلين لطالبان، إذ التقى ممثلون عن حركة طالبان للمرة الأولى في يونيو الماضي، نائبة وزير الخارجية الأمريكي أليس ويلز في قطر في لقاء وصفته ويلز بـ"الإيجابي للغاية".