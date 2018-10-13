استقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه

كييف (أ ش أ)

قدم وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، اليوم السبت، استقالته من منصبه، حيث إن القانون الأوكراني الجديد يحتم أن يتولى منصب وزير الدفاع "شخص مدني" اعتبارا من أول يناير 2019.

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "وفقا لقانون الأمن الوطني، فإنه اعتبارا من الأول من يناير 2019، يجب أن يتولى مدني منصب وزير الدفاع، وعلى هذا الأساس، قدم ستيبان بولتوراك تقرير (الاستقالة) المناسب، وقبلت تقرير إقالة الجنرال في الجيش الأوكراني بولتراك ستيبان تيموفييفيتش من الخدمة العسكرية".

وأضاف "لكن، مع تقدير مساهمته في إحياء القوات المسلحة الأوكرانية، وقبل ذلك في تشكيل الحرس الوطني لأوكرانيا، قررت أنه سيواصل قيادة وزارة الدفاع كوزير مدني".