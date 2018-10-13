قوات الرئيس اليمني تسيطر على مواقع استراتيجية في معقل الحوثيين بصعدة

صنعاء (د ب أ)

أعلنت القوات التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت، السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)، عن قائد اللواء 122 مشاه، العميد حميد محمد القاضي، قوله إن "قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز الحوثيين، في ميمنة جبهة كتاف بمحافظة صعدة، وتمكنت من تحرير سلسلة جبال العشة، وسلسلة جبال الفرش أسبع، بالإضافة الى تأمين قرية بني هويدي".

وأشار العميد إلى أن" قوات الجيش تواصل تقدمها بشكل متسارع في الجبهة ذاتها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مسلحي الحوثي الذين لاذوا بالفرار".

وأوضح العميد أن" المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الحوثيين، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصالات".

وذكر العميد أن" الفرق الهندسية التابعة للواء 122 المرابط في جبهة كتاف، مازالت تعمل حتى مساء اليوم على تمشيط الطرقات والمزارع المحررة من الألغام الأرضية، مشيرا إلى أنه تم انتزاع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف".

وكانت قوات الجيش اليمني، قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة الماضية، سيطرتها على عدة مواقع ومناطق بجبهات متعددة في محافظة صعدة، التي تعتبر المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر الدائم لزعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

ومنذ حوالي أربعة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الموالية لهادي والحوثيين، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف طرفي النزاع.