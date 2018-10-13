مقتل 19 شخصا في انفجار خط أنابيب نفط بنيجيريا

لاجوس (د ب أ)

لقي 19 شخصًا على الأقل حتفهم في انفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا.

وقال متحدث باسم السلطات في القرية التي وقع الانفجار بالقرب منها اليوم السبت، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، وأوضح أنه من المرجح أن يكون سكان في القرية حاولوا سرقة نفط من موضع تسريب في الخط.

وقد وقع الحادث بالقرب من قرية أومو اودورو في منطقة اوسيسيوما في ولاية ابيا جنوبي البلاد.

من جانبها، قالت الشركة الحكومية المشغلة لخط الأنابيب إن الحادث تسبب فيه لصوص كانوا يسرقون النفط من الخط.

ولا يزال من غير المعروف بعد كم النفط الذي تسرب إلى البيئة في أعقاب الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا وانجولا تعتبران أكبر منتجين للنفط في القارة الافريقية.