رئيس المجلس الأعلي للدولة في ليبيا: "مؤسسة حفتر" ميليشيا عسكرية

طرابلس/موسكو (د ب أ)

وصف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب بـ"مؤسسة خليفة حفتر"، معتبرا إياها ميليشيا مسلحة كبيرة، وأن مدينة بنغازي دمرت لمقاومة الثورة الليبية.

أوضح المشري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" نشرت اليوم السبت ، أنه لا توجد مؤسسة عسكرية شرق ليبيا بالمعنى الحقيقي، وما يوجد ميليشيا مسلحة كبيرة، وأبناء حفتر هم قادة لأكبر هذه الكتائب، كما أن معظم المقربين من حفتر هم أبناء عمومته .

وذكر المشري أن حفتر وضع الجميع في سلة واحدة، وجعل كل من يعارضه في سلة واحدة وأن حفتراختار تصفية قوى الثورة والإرهاب في سلة واحدة.

وحول سؤال عن "الإرهابي" هشام عشماوي، قال المشري إنه ليس لدي أدنى فكرة عن المقبوض عليه، هشام عشماوي، أو غيره، لكن ما نعلمه جيدا أن بعض عناصر داعش كانوا في درنة، وقاتلهم شباب المدينة وأخرجوهم منها.

وأشار خالد المشري إلى أن مدينة بنغازي دُمرت بالكامل لمقاتلة شباب كانوا وقود الثورة الليبية، في 17 فبراير 2011.

يذكر ان المجلس الأعلي للدولة في ليبيا هي مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 فى الصخيرات بالمغرب تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، وهو أحد نتائج اتفاق الصخيرات إلى جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. ويعترف المشري بالمشير حفتر .