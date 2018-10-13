وزير الخارجية التركي: لم نرَ أي تعاون سعودي في أزمة اختفاء خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لم ترَ أي تعاون في عملية التحقيق بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وأن بلاده ترغب في رؤية ذلك من الجانب السعودي.

وأوضح الوزير التركي، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أنه يجب على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها بإسطنبول.

وقال أوغلو: "هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي".

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لاستخلاص بعض الأوراق الرسمية، وقال السعوديون إنه خرج من القنصلية بعد دخوله، فيما ذكرت بعض المصادر الأمنية التركية أنه قُتل داخل القنصلية أو تم تهريبه إلى الرياض.

ونفى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بقتل الصحفي المعروف جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، واعتبر تلك الاتهامات بمثابة تهجم على المملكة.

وأعرب الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية صباح اليوم عن "شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي "الجواب في الوقت الراهن هو أنني سأشارك" موضحا "لكن إذا ظهرت معلومات في الأسبوع المقبل، سآخذها بالتأكيد بالاعتبار".