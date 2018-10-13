ترامب: سألتقي القس برونسون في البيت الأبيض

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي القس أندرو برونسون اليوم السبت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "سوف ألتقي بالقس أندرو برونسون، الذي أطلقت تركيا سراحه، اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة، وسيكون من الرائع رؤيته ومقابلته".

وتابع ترامب، برونسون مسيحيّ رائع ومرّ للتو بتجربة قاسية، وأود أن أشكر الرئيس أردوغان على مساعدته.

وأكد ترامب أنه لم يتم إبرام أي صفقات مع تركيا لإطلاق سراح القس، وقال: "لم يتم إبرام أي صفقة مع تركيا لعودة برونسون، فأنا لا أقوم بعقد صفقات لإطلاق سراح الرهائن، ولكن كان هناك تقدير كبير من الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى علاقات جيدة وعظيمة بين الولايات المتحدة وتركيا".

وقضت محكمة تركية، الجمعة، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وحكمت المحكمة التركية بالسجن 3 سنوات وشهر واحد على برونسون، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.