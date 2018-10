ترامب عن خاشقجي: لا احد يعلم الحقيقة والسعودية نفت تورطها تماما

كتبت – هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حتى تكتشف الحقيقة الكاملة ورائها.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي اس الأمريكية، تبثها كاملة الليلة.

ورد ترامب على سؤال هل يمكن أن تكون السعودية وراء اختفائه، كما يُزعم، إنه لا أحد يعلم الحقيقة حتى الآن، "ولكننا سنعلم، يتم التحقيق في الأمر، ونراقب الأمر عن كثب".

وتابع: "سنكون منزعجين جدًا وغاضبين إذا كان الوضع كذلك".

وأضاف ترامب أن السعوديين ينفون نفيا قاطعا تورطهم في اختفاء أو مقتل خاشقجي. وقال إن صهره جاريد كوشنر اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي نفى أيضا وبشدة الضلوع في اختفاء أو مقتل الصحفي السعودي.

وقال إن الأمير بن سلمان "نفى الأمر، نفاه بكل طريقة يمكن تخيلها".

وسألت الصحافية ترامب عن خياراته، فيما لو ثبت تورط السعودية في مقتل خاشقجي وهل سيدرس فرض عقوبات كما يقترح أعضاء مجلس الشيوخ.

ورد ترامب: "إن الأمر يتوقف على ماهية هذه العقوبات".

وأشار إلى أنه لا يريد أن يتضرر سوق الوظائف في الولايات المتحدة إن امتنعت واشنطن عن بيع السلاح للسعودية.

قال ترامب: "سأعطيك مثالاً، أنهم يطلبون معدات عسكرية، الكل حول العالم يريدون ذلك (أن تشتري السعودية السلاح منهم)، روسيا أرادت ذلك، الصين أرادت ذلك ونحن أيضًا، ونحن حصلنا على تلك الصفقة.. حصلنا عليها كلها، حصلنا على كل جزء منها".

وأضاف: "سأخبركِ بما لا أريد القيام به، شركات مثل بوينج ولوكيد، وريثيون، لا اريد أن ألحق بها الأضرار، ما يؤثر على فرص العمل، ولا أريد أن أفقد صفقات مثل تلك".

وقال الرئيس الأمريكي إن هناك سبل أخرى للعقاب، موضحًا أن كلمة "عقاب.. كلمة قاسية جدًا، ولكنها حقيقة".

وقال ترامب: "ما زال هناك الكثير في هذه القضية، ربما لان خاشقجي كان صحفيًا، -سأقول شيئًا قد تتفاجئي من سماعه- ولكنه شيء مزعج ومثير للاشمئزاز، إذا كان هذا ما حدث بالفعل. ولكننا سنحاول الوصول إلى لب الموضوع، وسيكون هناك عقابًا قاسيًا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود قوله إن "المملكة أيضا تريد معرفة الحقيقة"، ووصف اتهامها بإصدار أوامر بقتله بأنه "لا أسس له من الصحة".

وحتى الآن تقول تركيا رسميا إن خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول في 2 أكتوبر، "مفقود"، ووافقت على التعاون مع السعودية في التحقيق، وقد وصل وفد سعودي إلى تركيا الجمعة للمشاركة في محادثات تجري خلال نهاية الأسبوع.

ويأتي وصول الوفد بعد يوم واحد من الكشف عن زيارة مسؤول سعودي كبير هو الأمير خالد الفيصل لتركيا للبحث عن حل عاجل للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية رحبت في وقت سابق بما وصفته باستجابة تركيا لطلب الرياض بتشكيل فريق مشترك للتحقيق في ملابسات اختفاء خاشقجي.

كان خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بطلاقه حتى يتمكن من الزواج من امرأة تركية.

واختفى منذ ذلك الحين، تقول خطيبته والسلطات التركية إنه لم يخرج من القنصلية، فيما تصر الرياض على أنه خرج.

"There will be severe punishment." In his first 60 Minutes interview since taking office, President Trump tells Lesley Stahl that if Saudi Arabia is found to be responsible for journalist Jamal Khashoggi's death, there will be consequences. https://t.co/BRZfIPHbNY pic.twitter.com/s6X98AylBR