طالبان تؤكد عقد لقاء في قطر مع الموفد الأمريكي الى أفغانستان

(أ ف ب):

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أن وفدا عنها التقى المبعوث الأمريكي الى أفغانستان زلماي خليل زاد في قطر لبحث سبل وضع حد للنزاع في هذا البلد، في أول تاكيد رسمي للقاء بين الولايات المتحدة والحركة المتمردة.

وأوضحت الحركة في بيان أرسل إلى الصحافة أن "وفدا من المكتب السياسي (...) التقى فريق التفاوض الأميركي برئاسة زلماي خليل زاد" الجمعة في الدوحة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن حركة طالبان التقت مسؤولين أمريكيين في يوليو بعد هدنة غير مسبوقة في يونيو أثارت تفاؤلا بنجاح المفاوضات في وقف النزاع المستمر منذ 17 عاما. ولم يؤكد أي من الجانبين اللقاء.

لكن سلسلة هجمات نفذتها طالبان وتنظيم داعش في الأشهر الأخيرة، طغت على التفاؤل بالتوصل الى السلام.

ورفض متحدث باسم السفارة الأمريكية في كابول التعليق على بيان طالبان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في البيان إنّ مفاوضي طالبان والولايات المتحدة ناقشا سبل التوصل إلى "نهاية سلمية لغزو افغانستان".

لكنه أشار إلى أنّ طالبان أبلغت خليل زاد بأن وجود قوات أجنبية في أفغانستان "عقبة كبيرة" أمام السلام.

وأضاف أن الجانبين "وافقا على مواصلة عقد لقاءات مماثلة".

وصدر البيان بعد عودة خليل زاد إلى كابول منهيا جولة اقليمية شملت زيارته أفغانستان للمرة الاولى منذ تعيينه في منصبه.

والاثنين، التقى خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولين كبار آخرين في كابول.

وفي اليوم نفسه، دعت حركة طالبان إلى استهداف قوات الأمن الأفغانية لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر.

وخليل زاده البالغ 67 عاما أحد أبرز شخصيات الدبلوماسية الأمريكية ومعسكر المحافظين الجدد في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ولد في مزار شريف في افغانستان قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة حيث أصبح سفيرا للولايات المتحدة في كابول وبغداد والأمم المتحدة.

وقد تم تكليفه في بداية الشهر الفائت بإدارة جهود السلام في أفغانستان.

ويتحدث زلماي البشتو والداري بطلاقة، كما سبق أنّ عمل كمستشار لإدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ابان ثمانينات القرن الماضي.

ويعرف عنه أنه مفاوض بارع يتبنى وجهات نظر معسكر الصقور في السياسة الخارجية الأمريكية.