أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

رئيس برلمان العراق يعرب عن تطلعه لتشكيل حكومة "جامعة مانعة"

02:45 م السبت 13 أكتوبر 2018
رئيس برلمان العراق يعرب عن تطلعه لتشكيل حكومة "جامعة مانعة"

محمد الحلبوسي

بغداد - أ ش أ

أعرب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تطلعه لتشكيل حكومة "جامعة ومانعة"، داعيا إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسات لحماية الثروات المالية والبشرية.

وأكد الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم /السبت/ - ضرورة أن تشهد السنوات المقبلة تشريع قوانين تتلائم مع جوهر الدستور، معتبرا استعادة ثقة المواطنين هو التحدي الأكبر.

وأعرب عن تطلعه كذلك إلى أن تضع الحكومة المقبلة برنامجا محددا بأوقات زمنية لمعالجة المشاكل المختلفة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

هذا المحتوى من

العراق محمد الحلبوسي الحكومة العراقية تشريع القوانين

الخبر التالى:

مسؤول إيراني يدعو إلى "استمالة حركات مناهضة لترامب"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان