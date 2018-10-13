رئيس برلمان العراق يعرب عن تطلعه لتشكيل حكومة "جامعة مانعة"

بغداد - أ ش أ

أعرب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عن تطلعه لتشكيل حكومة "جامعة ومانعة"، داعيا إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسات لحماية الثروات المالية والبشرية.

وأكد الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم /السبت/ - ضرورة أن تشهد السنوات المقبلة تشريع قوانين تتلائم مع جوهر الدستور، معتبرا استعادة ثقة المواطنين هو التحدي الأكبر.

وأعرب عن تطلعه كذلك إلى أن تضع الحكومة المقبلة برنامجا محددا بأوقات زمنية لمعالجة المشاكل المختلفة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.