طالبان تكشف عن اجتماع مع المستشار الأمريكي للمصالحة في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

كشفت حركة طالبان المناهضة للحكومة الأفغانية النقاب عن عقد اجتماع بين وفد أمريكي، بقيادة المستشار الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، السفير زلماي خليل زاد وزعماء طالبان السياسيين في قطر.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن وفد طالبان السياسي الذي ضم رئيس مكتب قطر الحاج شير محمد عباس ستانيكزاي ، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان مولاي عبد السلام حنفي ، وأعضاء المكتب السياسي بالوفد الامريكي برئاسة السفير زلماي خليل زاد أمس الجمعة،حسبما ذكرت خاما برس الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا آفاق إنهاء وجود القوات الأجنبية في أفغانستان والنهج السلمي لإنهاء قضايا أفغانستان.

ووفقًا للبيان الصادر عن طالبان ، فقد أبلغ القادة السياسيون للبعثة للوفد الأمريكي إن وجود القوات الأجنبية يشكل حاجزًا كبيرًا على طريق حل القضايا وعودة السلام الدائم في أفغانستان.

واضاف البيان ان الجانبين اتفقا ايضا على مواصلة مفاوضاتهما في محاولة لايجاد حل افغاني شامل للقضايا الجارية في افغانستان.

تأتي هذه المحادثات قبل الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم التي من المقرر اجراؤها في افغانستان في العشرين من الشهر الجاري، والتي هدد مسلحو حركة طالبان بتنفيذ هجمات لعرقلتها .

واسفر تفجير استهدف اليوم السبت تجمعا انتخابيا بإقليم تخار شمال أفغانستان، اليوم السبت عن مقتل 14 شخصا.