هنية: غزة أسقطت مشروع توطين في سيناء.. وتقاوم لإسقاط صفقة القرن

كتبت – إيمان محمود

يودّع أهل قطاع غزة المُحاصر، السبت، سبعة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة الفلسطينية والأسبوعية، أمس، بمناطق مختلفة من القطاع.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال تشييع شهداء "جمعة انتفاضة القدس"، إن "مسيرة العودة لن تقنع بالحلول الجزئية ولا المنقوصة، وثورة الشعب مستمرة حتى إنهاء الحصار والقدس والعودة."

وأضاف هنية أن "غزة تقاوم لإسقاط صفقة القرن.... الذين يقولون هناك مشروع توطين في سيناء نقول لهم إن غزة أسقطته في الماضي ووجهة غزة ستكون إلى الشمال وليس الجنوب".

وقال القيادي الحمساوي إن "من يمنع المقاومة ويسمح بتهويد القدس وينسق مع الاحتلال يخدم صفقة القرن... مسيرات العودة ليست من أجل السولار والدولار مع أنه حق طبيعي لشعبنا ان يعيش حياة كريمة وأن يرفع عنه الحصار الظالم".

وأعرب هنية عن تقديره لكل جهد يبدل من أجل كسر الحصار من أي طرف عربي أو دولي.

وشدد "مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر ستة شهور لن تقنع بالحلول الجزئية ولا الخطوات المنقوصة، لن تقنع إلا بإنهاء الحصار كليًا عن قطاع غزة .. ثورة الشعب مستمرة حتى انهاء الحصار وحتى القدس والاقصى والعودة الى كل فلسطين المباركة".

وشارك مئات الفلسطينيين، اليوم، في مراسم التشييع، يتقدمهم قادة الفصائل الفلسطينية وعدد من المسلحين الذين أكدوا مواصلتهم لـ"مسيرات العودة"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ففي مخيم النصيرات، شيع المواطنون الشهيدين: أحمد ابراهيم الطويل وأحمد أبو نعيم، شيعوا في مخيم البريج الشهيد محمد اسماعيل، وفي خانيونس شيع المواطنون الشهيد عبد الله الدغمة وهو شقيق لاثنين من الشهداء.

كما شيعوا في مدينة غزة جثماني الشهيدين: عفيفي عفيفي (18 عاما) ومحمد عباس (21 عاما)، وشيع المواطنون في رفح الشهيد تامر أبو عرمانة في مسيرة جماهيرية حاشدة.