رئيس البرلمان العربي يهنيء البحرين لانتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

كتبت - إيمان محمود

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا لانتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 إلى 2021 .

وأكد السلمي -في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه المملكة بالجمعية العامة للأمم المتحدة (165 صوتًا) يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية في ظل القيادة الرشيدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهودها الحثيثة على الساحتين الإقليمية والدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وقال "إن هذا التصويت يمثل انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية البحرينية والعربية"، معربا عن ثقته الكبيرة في أن المملكة ستكون خير من يدافع عن قضايا حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها على كافة المستويات لتحقيق الأمن والسلام والرخاء والتقدم للمنطقة العربية والعالم أجمع.