مقتل 11 طالبا بسبب انهيار أرضي في مدرسة إندونيسية

جاكرتا- (د ب أ):

تسببت الامطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية، مما أسفر عن وفاة 22 شخصا، من بينهم 11 طالبا في مدرسة داخلية إسلامية.

وقالت الهيئة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث إن الطلاب توفوا جراء سقوط الانقاض عليهم في قاعتهم الدراسية، بينما كانت المياه تغمر المبنى أمس الجمعة.

وتقع المدرسة في منطقة ماندايلينج ناتال، في مقاطعة سومطرة الشمالية.

وتغمر الامطار مقاطعتي سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية منذ أمس الاول الخميس.

وقال المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو نوجروهو إنه بالاضافة إلى وفاة 22 شخصا، 15 شخصا على الاقل فقدوا وأصيب عشرات آخرون في منطقتين في المقاطعتين.

وتابع نوجروهو "فاض نهر ايك سالادي فجأة، حاملا معه انهيارات طينية اجتاحت المدرسة الداخلية. ويمكن أن يزيد عدد المفقودين، حيث أنه يمكن أن يكون هناك آخرون مدفونين تحت الانهيارات الطينية والجدران المتساقطة".

وتم العثور على اثنين من الضحايا صباح اليوم السبت، وأحدهما رجل شرطة.

وتواجه فرق البحث والإنقاذ صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق الجبلية ومناطق الغابات.