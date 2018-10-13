وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تلقن التلاميذ أفكارا إيرانية ضالة

عدن - أ ش أ

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من خطر تلاعب ميليشيات الحوثي بالمناهج الدراسية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مشيرا إلى أن ذلك قد يخرج جيلا من المؤدلجين المتطرفين.

وقال الإرياني - في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - إن ما تلقنه ‎الميليشيات الحوثية لأطفال اليمن من أفكار إيرانية ضالة ومنحرفة ودخيلة على ثقافة وهوية المجتمع اليمني يعد أخطر الوسائل التي تزرعها الميليشيات لتدمير النسيج الاجتماعي.

ولفت الإرياني إلى أن استمرار سيطرة ‎الميليشيات على صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج، سيفرز جيلا من المؤدلجين بالأفكار الخمينية المنحرفة.

يذكر أن الحوثيين عمدوا إلى تغيير المناهج الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تم إضافة مواد تتعلق بمؤسس الجماعة المدعومة من إيران، وكذلك إضافة وتعديل المناهج لما يخدم الفكر الشيعي، الذي تتبناه الجماعة، ابتداء من تدريس "كراسات" مؤسس جماعتهم حسين الحوثي في مدارس صعدة، ووصولاً إلى إجبار الطلاب على ترديد شعاراتهم الطائفية والعنصرية في الطابور الصباحي وإحياء المناسبات المتعلقة بالجماعة.

وفي محاولة من الميليشيات لتعويض الخسائر الكبيرة في صفوفها، لجأت إلى تجنيد الأطفال واستدراج 2419 طفلاً للقتال منذ مارس 2015، من خلال إلقاء الخطابات الدينية التحريضية للطلاب، وإقامة دورات تدريبية عسكرية على ساحات المدارس.