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الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص عملية المصالحة في أفغانستان

11:29 ص السبت 13 أكتوبر 2018
الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص عملية المصالحة في أفغانستان

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول - أ ش أ

التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، المبعوث الأمريكي الخاص بعملية المصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، حيث أطلع الأخير الرئيس غني على نتائج جولته الخارجية التي شملت زيارة أربع دول إقليمية.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المبعوث الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أفغانستان في عملية السلام، وأكد أن واشنطن ستواصل جهودها لتحقيق السلام في هذا البلد، إلى جانب قيادة الحكومة الأفغانية.

وحضر الاجتماع - الذي جرى في قصر الرئاسة بكابول - النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الأفغانية.

وأعرب الرئيس الأفغاني عن شكره لخليل زاد على إحاطته بنتائج الجولة الأخيرة، مرحبا بأي جهود لإحلال سلام دائم في أفغانستان.

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