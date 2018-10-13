وفيات وجرحى جراء انقلاب حافلة جنوبي إيران

طهران- (د ب ا):

أعلن رئيس مركز المعلومات والسيطرة في شرطة الطرق الايرانية، عن انقلاب حافلة في جنوب ايران، ماأسفر عن وفاة خمسة واصابة عشرة آخرين بجروح،بينهم سائحان فرنسيان.

وقال العقيد نادر رحماني، في تصريح ادلى به صباح اليوم السبت، ان هذه الحافلة كانت تقل على متنها 22 راكبا ومتجهة الى شيراز لكنها تعرضت لحادث على مسافة 40 كيلومترا من المدينة في الساعة 1:51 بالتوقيت المحلي (الساعة 05.20 بتوقيت جرينتش)،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

واضاف، أن السائحين الفرنسيين في وضع صحي مطمئن .

وتابع" الخبراء قالوا إن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على الحافلة بسبب التعب والنعاس".

من جهة اخرى ، قال مدير دائرة الطوارئ في محافظة فارس جنوب ايران ،محمد جواد مراديان ، ان عدد الجرحى 16 .