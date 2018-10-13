الصين تتعهد بمواصلة دعم المصالحة وإعادة الإعمار في أفغانستان

بكين- أ ش أ:

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ، إن الصين تواصل لعب دور بناء في تعزيز المصالحة السياسية في أفغانستان، والمساعدة في إعادة الإعمار السلمي هناك.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الصيني خلال لقائه الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله على هامش الاجتماع الـ17 لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية (دوشنبه).

وقال تشيانغ إن الصين تعتزم مواصلة سياستها الودية تجاه أفغانستان، وإنها تأمل في رؤية الوضع الأمني في أفغانستان وهو يواصل التحسن، ما يوفر بيئة سلمية ومستقرة للتنمية.

وأضاف أن الصين تعتزم مواصلة دعم الحكومة الأفغانية في حماية الأمن والاستقرار الوطنيين، وتعزيز عملية المصالحة السياسية بقيادة أفغانية، مؤكدا أن الصين ستواصل لعب دور بناء من أجل تحقيق هذه الغاية.

وأوضح أن الصين مستعدة لمساعدة أفغانستان في تعزيز عملية إعادة الإعمار وتحسين معيشة الشعب عبر الربط بين استراتيجيات التنمية في البلدين وتعميق التعاون العملي الثنائي، مشيرا إلى أن بلاده تشجع المزيد من الشركات الصينية المؤهلة على المشاركة في عملية بناء البنية الأساسية في أفغانستان، من أجل تعزيز الربط بين أفغانستان والبلدان الأخرى في المنطقة.

ولفت رئيس وزراء الصين إلى أن بلاده ستعزز التعاون في مكافحة الإرهاب وتدريب الأفراد مع أفغانستان، وستدعم التعاون الثلاثي بين الصين وأفغانستان وباكستان.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية أن أفغانستان مستعدة لدعم التعاون مع الصين في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة وتوليد الكهرباء والإنتاج الزراعي ومكافحة الإرهاب، فضلا عن استعدادها للمشاركة النشطة في التعاون الثلاثي.