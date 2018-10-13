كاتب أمريكي: ترامب الأصدق بين رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين

واشنطن- أ ش أ:

قال الكاتب الأمريكي مارك ثيسن، إن التاريخ قد يذكر الرئيس دونالد ترامب باعتباره الأصدق بين رؤساء أمريكا المعاصرين.

وأوضح ثيسن، في مقاله بصحيفة الواشنطن بوست، أن البارومتر الحقيقي لقياس مصداقية الرؤساء هو الوفاء بالوعود؛ وعلى هذا المقياس يعتبر ترامب نموذجًا للصدق.

وسواء للأفضل أو للأسوأ، بحسب الكاتب، فإن ترامب منذ توليه منصبه وهو يوفي بما تعهد به بالتمام؛ ومن ذلك تعهدّه بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب في إسرائيل إلى القدس (المحتلة) وهو ما فشل فيه ثلاثة رؤساء سبقوه.

كما وعد ترامب بـ "سحْق وتدمير تنظيم داعش" وها هو الآن بعد سنتين من هذا الوعد على وشك استئصال دولة الخلافة المزعومة؛ كما وعد بفرض حظر على الدول التي يراها تمثل تهديدا إرهابيا، وبعد عدد من المحاولات، أيدّتْ المحكمة العليا النسخة النهائية من الحظر.

أيضا وعد ترامب بمعاقبة النظام السوري حال استخدامه أسلحة كيماوية ضد شعبه، وعلى خلاف سلفه المباشر، نفذّ ترامب وعده – ليس مرة واحدة بل مرتين.

وتعهد ترامب بتعيين قضاة في المحكمة العليا على غرار (القاضي) أنتونين سكاليا، وهاهما الآن (نيل جورساتش) و (بريت كافانو) يجلسان بين أعضاء هيئة المحكمة العليا؛ كما وعد ترامب بملء محاكم الاستئناف الاتحادية بقضاة من الشباب المحافظين، وهاهو مجلس الشيوخ قد صادق حتى الآن على عدد 29 قاضٍ – وهو عدد لم يحدث أن تم تعيينه إبان أي من الرؤساء المعاصرين.