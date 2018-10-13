أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: مباحثات تركية أمريكية عقب الإفراج عن القس برونسون

01:00 ص السبت 13 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: مباحثات تركية أمريكية عقب الإفراج عن القس برونسون

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إجراء مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أمريكا وتركيا عقب الإفراج عن القس برونسون، وارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 7 في مواجهات شرق قطاع غزة، وموافقة الكونجرس على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على "حزب الله".

تركيا أمريكا القس الأمريكي أندرو برونسون مايك بومبيو شهداء فلسطين قطاع غزة حزب الله حسن نصرالله

الخبر التالى:

"إيكونوميست" تكشف سيناريوهات محتملة عن أسباب اعتقال رئيس الإنتربول في الصين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان