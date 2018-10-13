حول العالم في 24 ساعة: مباحثات تركية أمريكية عقب الإفراج عن القس برونسون

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إجراء مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أمريكا وتركيا عقب الإفراج عن القس برونسون، وارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 7 في مواجهات شرق قطاع غزة، وموافقة الكونجرس على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على "حزب الله".