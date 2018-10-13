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أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر ستنجح في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية

12:30 ص السبت 13 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر ستنجح في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية

كتب- مصراوي:
قال وزير الخارجية الفلسطيني،إن الوساطة المصرية قائمة، وستنجح في النهاية في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية، فيما أعلن سفير مصربروما هشام بدر، إن وفد تجاري إيطالي مكون من 24 شركة سيزور القاهرة السبت، بينما أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، أن بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس.

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